Предстоящим летом туристам в Сочи предложат новые гостиницы

Восемь новых отелей хотят открыть в Сочи в летний период. Среди них выделяется четырехзвездочная гостиница, расположенная на береговой линии, предлагающая 98 номеров и закрытую площадку с уличным подогреваемым бассейном.

В предстоящее лето на курорте для туристов станут доступны несколько тысяч объектов. Это число включает 57 санаториев и пансионатов, 136 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха, пять детских лагерей и более двух тысяч малых отелей, гостевых домов, глэмпингов.

Ранее стало известно о том, что путешественникам начали продавать авиабилеты на несуществующие рейсы в Сочи. Деньги на двух площадках присваивали себе мошенники. Тем, кто пострадал от обмана, пообещали вернуть средства или предоставить альтернативный рейс. Тем, кто выбирает в качестве транспорта самолеты, рекомендуют бронировать места на сайте перевозчиков.

По материалам kuban.aif.ru.