Отсидевшая за решеткой в Челябинске Анастасия Дашко вернулась на «Дом-2» с сыном

Скандально известная бывшая участница «Дома-2» Анастасия Дашко вернулась на проект с сыном Климом.

Периметр она покинула больше десяти лет назад. За прошедшие годы Анастасия успела отсидеть в тюрьме за мошенничество и родить двух сыновей. Старшему сейчас 7 лет, а младшему Луке — 5 лет.

СМИ вновь заговорили о Дашко, когда она, уехав в Челябинск к молодому человеку, с которым познакомилась на гастролях, была уличена в мошенничестве с ущербом в три миллиона рублей. Она предлагала компаниям железобетонные блоки по выгодной цене, а потом пропала с деньгами. Мать участницы шоу Марина Афанасьева винит в преступлении именно ее жениха. Говорит, что из-за него дочь угодила в челябинскую колонию №5, где провела два года.

Сына Клима, с которым Дашко вновь открыла ворота «Дома-2», она родила от Константина Кулешова. Супруг Анастасии ждал ее из колонии. Пара сыграла свадьбу после выхода Дашко из тюрьмы — через два года.

После возвращения за периметр перед поклонниками шоу она предстала жизнерадостной. Ее сын Клим на «Доме-2» встретился с крестной Ольгой Солнце.

Дашко сказала, что была рада вернуться и встретиться со «старичками». Анастасия немного расстроилась, что среди них не было Романа Третьякова.

«На проекте всегда очень тепло, уютно <…> Я не жалею, что была на "Доме-2"», — призналась она в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о том, что Виктория Лысковец из «Дома-2» захотела выйти замуж за Тиграна Салибекова.

Источник: социальные сети Анастасии Дашко, 24smi.