Уфа оказалась лучшим городом для любителей караоке

Уфа признана городом с наибольшим количеством караоке-баров, согласно исследованию, проведенному сервисом 2ГИС. Эксперты отмечают, что в Уфе на каждые сто тысяч жителей приходится пять таких заведений. На втором месте в рейтинге находится Краснодар, у которого такие же показатели.

В список городов, где поклонники караоке найдут больше всего вариантов, где можно развлечься, также входят Челябинск, Нижний Новгород и Казань. В этих городах на сто тысяч жителей приходится четыре бара. Кроме того, в список попали Новосибирск, Санкт-Петербург и Воронеж.

Специалисты геосервиса отмечают, что в первые четыре месяца 2024 года интерес к караоке-барам среди россиян вырос почти на четверть, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стало известно о том, что на VK Fest в Уфу приедут Ольга Бузова, Клава Кока, Ramil’ и другие популярные исполнители.

Источник: lenta.ru.