Яна Рудковская заявила о том, что Канье Уэст не прилетит в Москву летом, но может осенью

Продюсер Яна Рудковская заявила о том, что американский музыкант Канье Уэст все же может приехать в Москву осенью.

Ранее в Сети начали обсуждать, что рэпер должен прилететь в столицу и выступить в «Лужниках» предстоящим летом — в свой день рождения, который он празднует 8 июня. Однако почти сразу же такую договоренность опроверг владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников, сказав, что ценник в пять миллионов долларов слишком высокий, пишет издание «Известия».

Яна Рудковская же все же настаивает на том, что визит в Москву может состояться.

«Суперэксклюзив по Канье Уэсту. Он действительно приедет в Россию, но осенью, а не летом. По моим данным <…> И вот переговоры сдвигаются в сторону конкретики», — сообщила продюсер в личном Telegram-канале.

Известно о том, что переговоры с американским музыкантом точно велись. Вероятно, что загвоздка только в сумме, озвученной артистом.

Mash ранее указал на то, что Канье Уэст хочет взять в Россию свою супругу Бьянку Цензори.