Названы три места в Сочи, которые больше всего интересны туристам

Отпускникам, планирующим этим летом посетить Сочи, назвали места, которые наиболее привлекают туристов.

Прибывая в центральную часть города, большинство отдыхающих стремятся посетить достопримечательности.

На первом месте в рейтинге привлекательности находится Морской вокзал, один из самых узнаваемых объектов города. Он способен принимать суда длиной до 220 метров. Здесь также можно увидеть прогулочные катера и яхты. Рядом с вокзалом расположен сквер с пальмами, олеандрами, самшитами и розовыми кустами.

Вторую позицию в рейтинге занимает Приморский парк, который протянулся вдоль побережья на три километра. Здесь можно найти много интересного: старинный маяк, первую библиотеку, храм, памятники, скульптуры, аттракционы.

Третье место в рейтинге занимает парк «Дендрарий», история которого насчитывает 135 лет. На площади в 46,4 га здесь произрастает почти полторы тысячи различных деревьев и кустарников.

Ранее стало известно о том, что в Сочи начали продавать авиабилеты на несуществующие рейсы.

Источник: yuga.ru.