Из Хабаровска до китайского Фуюаня теперь можно добраться теплоходом

Между Хабаровском и китайским городом Фуюань возобновилось речное сообщение. Первые туристы, которые успели купить путевку, уже прибыли в Китай теплоходом. Всего на борту судна находились 88 человек.

Длина речного маршрута больше 60 километров. Известно, что и из КНР отправилась группа, которая добралась до России по воде.

С 2023 года были запущены тихоходы, поэтому дорога занимает около четырех часов. На маршрут выходят теплоходы типа «Лунхан». Суда двух видов — один рассчитан на 50 пассажиров, другой — на 99. В ближайшее время будет запущен теплоход «Лункэ», который вмещает 160 человек.

Ранее стало известно о том, что курортникам, которые планировали отдохнуть в Сочи, начали продавать авиабилеты на несуществующие рейсы.

Источник: hab.kp.ru.