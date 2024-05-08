Американский рэпер Канье Уэст прилетит в Москву, чтобы дать концерт и оценить русскую кухню

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст собирается прилететь в Москву с концертом. О его скором визите в Россию рассказали организаторы выступления в «Лужниках».

Известно о том, что стороны уже заключили контракт. В нем прописано, что в Москву популярный исполнитель должен прибыть 8 июня. Примечательно, что это будет день рождения музыканта. С собой в Россию он планирует взять супругу Бьянку Цензори.

Как рассказали организаторы концерта, переговоры с Канье Уэстом шли больше года. Дату удалось согласовать.

Известно, что рэпер хочет выступить перед российскими поклонниками, а еще отметить свое 47-летие именно в Москве, в каком-нибудь местном ресторанчике.

Ранее стало известно о том, что Xzibit смиксовал трек красноярской группы OTYKEN.

Источник: Telegram-канал Mash.