На Алтае мама Дмитрия «Пухляша» Красилова пришла на премьеру фильма с участием сына

Танцор и актер Дмитрий Красилов, известный как Пухляш, к сожалению, ушел из жизни в декабре 2023 года. Незадолго до этого он принял участие в съемках комедии «Как я встретил ее маму», предпремьерный показ которой состоялся в его родном городе — Заринске.

На мероприятии присутствовали близкие и родные Дмитрия, включая его маму Галину Вернардовну, которая стала почетным гостем и выступила с речью о своем сыне.

Режиссер картины Егор Сальников также присутствовал на показе.

В фильме Дмитрий Красилов исполнил роль лучшего друга главного героя. Коллеги по съемочной площадке вспоминают его как веселого парня, который всегда танцевал, шутил и поднимал всем настроение.

Дмитрий Красилов очень тепло отзывался о своей последней работе в кино, называя ее «супер-мега-крутым проектом».

Ранее стало известно о том, что двойнику Леонардо Ди Каприо из Якутии платят за съемки по 100 тысяч рублей. Его пригласили сыграть главную роль в фильме «Лео, у нас сибирские обстоятельства».

Источник: vokrug.tv.