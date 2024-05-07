Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек» назвал Сочи самым дорогим в мире городом

Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов сказал, что Сочи — один из самых дорогих курортов в мире.

Интересно, что такое предположение он сделал не после выставления счета в ресторане или выбора номера в гостинице, а в момент, когда прогуливался по бамбуковой роще.

Его удивило, что в городе решили высадить бамбука почти на миллион рублей. Во время променада артист заметил, что с кустов не сняли бирки с ценами. Выяснилось, что только один саженец стоит больше пяти тысяч рублей.

«Я все понял про Сочи, ребята! Просто в Сочи все круто. Вот дорога, молодой бамбук. И цена одного кустарника 5400, ребята <…> Я прямо иду вдоль кустов по 5 тысяч рублей. Сочи — самый дорогой город в мире», — изумлялся Григорьев-Апполонов в своих социальных сетях.

Ранее собирающихся на Кубань туристов научили отдыхать комфортнее и дешевле.