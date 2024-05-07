Сибирским мамам рассказали о единых выплатах размером почти в 17 тысяч рублей

Молодым мамам Новосибирска рассказали о выплатах, на которые они сейчас имеют полное право. Речь идет о единовременном пособии.

Размер полагающейся субсидии может составлять 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. На данный момент эта сумма доходит до 16 696 рублей.

Получается, что сибирячки могут получать суммы от 8 тысяч до почти 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

С начала 2024 года больше двух тысяч беременных женщин получили право на единые пособия. Это жительницы региона, которые встали на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности.

Ранее рассказывалось о том, что в Новосибирске хирурги спасли полуторагодовалого мальчика с клубком вен в легких.

Источник: vn.ru.