«Красноярские Столбы» на время закроют для туристов

Национальный парк «Красноярские Столбы» временно прекратит прием посетителей с 13 по 31 мая. Это решение связано с проведением «месячника тишины» и необходимостью предотвращения пожаров.

В течение этого периода туристам будет разрешено посещать только чашу Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы» через Восточный вход в парк.

Доступ к территории со стороны центрального входа и Фанпарка «Бобровый лог» будет ограничен.

В администрации попросили гостей с пониманием отнестись к этому решению.

Стоит отметить, что «Месячник тишины» — это ежегодная мера, направленная на снижение риска возникновения пожаров на особо охраняемых природных территориях.

Ранее стало известно, куда можно дешево слетать из Красноярска в мае. Свои варианты предложил тревел-блогер Илья Сураев.