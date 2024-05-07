В Омске можно будет бесплатно посмотреть на выступление группы «5УТРА»

Группа «5УТРА» порадует жителей Омска бесплатным выступлением. Концерт состоится 26 мая, площадкой для его проведения станет территория Кадетского корпуса на улице Ленина. Это событие станет частью фестиваля молодежных культур «Химия движения». Об этом сегодня сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник.

В анонсе фестиваля также есть урок от победителя передачи «Танцы на ТНТ» Антона Пануфника. Начало фестиваля намечено на 13 часов. Что касается входа, его сделают бесплатным. Сходить на мероприятие сможет любой желающий.

Группа «5УТРА» — музыканты из Омска. Анна и Никита Беляковы являются молодой семейной парой, они давно поют вместе. Исполнители выпустили десятки композиций и записали два альбома.

Ранее стало известно о том, что в Омск в самом начале предстоящего лета приедет Юлианна Караулова. И на ее концерт горожане смогут сходить бесплатно.

По материалам gorod55.ru.