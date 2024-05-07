Кристина Велигурова из Читы попробует собрать модный образ за 15 тысяч рублей на «Богине шопинга»

В свежем выпуске развлекательного шоу «Богиня шопинга», транслируемого на телеканале «Суббота!», примет участие очаровательная Кристина Велигурова из Читы.

Она только начинает осваивать профессию, ей всего 24 года. Однако девушка уже называет себя профессионалом в сфере визажа и стиля. На передаче Кристине предстоит создать образ для корпоративной вечеринки в духе итальянской мафии.

В этом сезоне шоу претерпело некоторые изменения: теперь участницам отводится три часа и 15 тысяч рублей бюджета для формирования образа, соответствующего заданию, которое выбирают зрители канала.

Оценивать стиль участниц будут авторитетные персоны — фэшн-эксперт Даниил Грачев, а также известные блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Грачев поделился своим мнением о нововведениях в проекте, отметив, что шоу стало еще более увлекательным и модным.

Ранее стилист из Екатеринбурга научила собирать три весенних образа из минимума вещей.

Источник: chita.ru.