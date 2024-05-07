Московский священник сказал, что если выкинуть остатки пасхальной еды, это не будет грехом

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков рассказал о том, что православные спокойно могут утилизировать остатки пасхальных продуктов, если не успели их съесть свежими. Это также касается крошек и яичной скорлупы.

Все остатки пасхальной праздничной трапезы, которые остаются на столе или в холодильнике в том или ином виде, разрешается смело утилизировать.

Волков отметил, что выбрасывать можно даже еду, которая была освящена.

Священник подчеркнул, что верующие молятся и осеняют крестным знамением еду перед каждым приемом пищи, и при этом никто не задумывается, куда девать остатки недоеденных продуктов.

Ранее красноярский священник Родион Петриков пояснил, нужно ли стоять всю службу в церкви, если сложно долго находиться на ногах.

Источник: РИА Новости.