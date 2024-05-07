Александр Петров приехал в Рязанскую область на съемки фильма «Почтарь»

Популярный российский актер Александр Петров был замечен в городе Касимов, который расположен в Рязанской области. Артист принимает участие в съемках нового фильма.

Местные жители были рады увидеть знаменитость и с удовольствием фотографировались с ним. Петрову предстоит исполнить одну из ключевых ролей в фильме под названием «Почтарь».

Картина перенесет зрителей в 1942 год и расскажет историю молодого почтальона из тылового города. Съемки будут проходить не только в Касимове, но и в других местах Рязанской области.

Ранее Александр Петров рассказал о семейной жизни с Викторией Антоновой. Пара осенью минувшего года достаточно неожиданно сыграла свадьбу. Поклонники были удивлены тем, что актер сделал предложение возлюбленной через несколько встреч, первая из них состоялась на улице.

Источник: progorod62.ru.