Forbes назвал пермячку Полину Ланцеву новой примой российского балета

Солистка Пермского театра оперы и балета Полина Ланцева признана одной из новых звезд российского балета. Ее талант оценил Forbes.

Как рассказала сама Ланцева, она начала заниматься хореографией в качестве хобби, но в возрасте 15 лет поняла, что хочет связать с этим искусством свою жизнь.

Хоть ей пришлось корректировать некоторые недостатки в обучении уже на профессиональной сцене, критики считают, что именно благодаря некоторой вольности в годы балетного детства звезда чувствует себя естественно и свободно на сцене.

Звездный час балерины настал, когда хореограф Александр Мирошниченко поставил «Золушку». В ней Ланцева исполнила главную роль. За свою игру в партии Никии в балете «Баядерка» балерина была удостоена престижной премии «Золотая Маска».

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Источник: Forbes.