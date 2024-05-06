В сочинском парке «Ривьера» в этом году можно посмотреть на альпак

Курортников в Сочи в этом сезоне ожидает приятное новшество. На Тихой аллее среди живописных лужаек и зелени для жителей и гостей города открыл свои двери парк альпак.
Эти экзотические животные, ставшие обитателями парка «Ривьера», непременно вызовут восторг не только у детей, но и у взрослых посетителей. Более 20 альпак с радостью позволят себя погладить и покормить, а при особом желании даже поцелуют своих гостей.
В парке работают опытные экскурсоводы, которые с удовольствием поделятся интересными фактами об этих удивительных животных.
В настоящее время в парке «Ривьера» проходит масштабная реконструкция. Центральная аллея уже освобождена от устаревших конструкций и объектов общественного питания. Сейчас ведется укладка новой брусчатки и посадка зеленых насаждений. К началу летнего курортного сезона в парке появятся новые комфортные зоны отдыха и современные развлекательные комплексы.
Ранее стало известно о том, что в Сочи перестал работать последний горнолыжный курорт.
Источник: kuban.kp.ru.