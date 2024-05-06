В Краснодарском крае хотят повысить курортный сбор

В Краснодарском крае обсуждаются планы по увеличению размера курортного сбора, который оплачивается отдыхающими россиянами. Это предложение исходит от местных властей, вопрос решили рассмотреть перед началом нового туристического сезона. Все гости, прибывающие из других регионов страны, обязаны оплачивать ежедневный налог за пребывание на курортах.

В Сочи планируется повысить ставку сбора с 50 рублей до 100 рублей. В Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах предполагается увеличение с 30 до 50 рублей.

В настоящее время администрация рассматривает данную инициативу. Существует вероятность, что размер сбора будет увеличен в ближайшем будущем. При этом власти подчеркивают необходимость учета всех факторов и сроков проведения эксперимента по введению курортного сбора на территории Краснодарского края.

Ранее стало известно о том, что подорожавший на четверть отдых в Сочи стал затратнее, чем в Дубае. Цены растут не только в люксовом сегменте, но и в бюджетном.

Источник: bloknot-krasnodar.ru.