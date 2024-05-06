Концерт Стаса Намина в Челябинске перенесли на год

В Челябинске перенесли концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина. Известно, что его выступление поклонники смогут посетить только через год — 5 марта.

Как говорят организаторы мероприятия, изначально причиной отмены концерта могла стать трагедия в «Крокус Сити Холле». Далее у музыканта уже сложился график на год, поэтому он не смог выкроить место, чтобы приехать в Челябинск, как планировал несколько месяцев назад.

Ранее Стас Намин рассказал, как живет в Израиле покинувшая Россию Алла Пугачева. Иногда она выходит на связь с музыкантом. Он подчеркнул, что артистка имеет право жить там, где она хочет. По словам Намина, Алла Борисовна спокойно относится к скандалам, которые разгораются вокруг ее имени в России. Она не зацикливается на плохом — чувствует себя хорошо и счастлива.

Источник: ura.news.