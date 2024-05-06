Рузиль Минекаев в Приморье снимется в одном фильме с Павлом Майковым из «Бригады»

Актер Рузиль Минекаев из «Слова пацана» встретится на одной съемочной площадке с Павлом Майковым, сыгравшим Пчелу в «Бригаде». Вместе они будут работать в Приморье.

Скоро артисты приступят к съемкам фильма «Большая земля» Юлии Трофимовой.

Известно, что работа займет около месяца. Съемки будут проходить на мысе Брюса у маяка Бюссе в Хасанском районе Приморья. Многие эпизоды будут сняты в доме на берегу моря, который построят специально для проекта.

Фильм рассказывает о женщине, возвращающейся на маленький остров вместе со своим сыном. В этом месте она жила в детстве. Героиня надеется, что дорогой ее сердцу уголок поможет их угасающим отношениям с мужем. Однако на маяк приезжает ее сводный брат, который напоминает ей о тайне из прошлого. Женщине вновь придется вспомнить то, что она хотела забыть навсегда.

В съемках также примут участие Евгений Харитонов и Евгения Дмитриева, Анастасия Куимова, Артем Быстров и другие актеры.

Ранее актер Григорий Дудник рассказал, что после «Слова пацана» от него начали отписываться в социальных сетях.

Источник: vladivostok1.ru.