Тайком лезущего через пограничный забор красноярца не пустили в Поднебесную

В Забайкалье красноярец хотел попасть в Китай, преодолев забор. Однако его заметили пограничники.

Оказаться в Поднебесной он так и не успел. Мужчина признался, что не воспользовался «парадным входом» из-за того, что у него нет заграничного паспорта.

Путешественника, который в Китае хотел повидаться с друзьями, передали сотрудникам управления ФСБ России, на него составили протокол. Дело дошло до суда, где красноярцу был назначен штраф.

Мужчина раскаялся в том, что хотел попасть в Поднебесную нелегально.

Ранее стало известно о том, что жителям Хабаровска разрешили отдыхать в Таиланде без визы два месяца. Новое правило начало действовать в мае текущего года. До этого срок безвизового нахождения в стране составлял 90 дней, но его решили сократить.

Источник: ngs24.ru.