Жителям Хабаровского края предложили оценивать работу учреждений с помощью QR-кодов

В Хабаровском крае успешно внедрен штрихкод-контроль, который позволяет оценить состояние различных социально значимых объектов. В этот список входят больницы и школы, спортивные комплексы и объекты культуры, парки и скверы. На каждом из этих объектов размещены специальные QR-коды, позволяющие каждому жителю региона оставить свой отзыв о состоянии учреждения и его работе.

Эта система уже продемонстрировала свою эффективность. Отзывы и замечания, оставленные гражданами через QR-коды, помогли ускорить решение некоторых проблем. Например, в детской краевой больнице имени Пиотровича благодаря этим отзывам удалось быстро устранить проблему с рентген-кабинетом, который перестал принимать пациентов.

После сканирования QR-кода пользователь попадает на страницу, где ему предлагается заполнить анкету. Заполнение этой анкеты является полностью анонимным. Хабаровчане могут оценить как организацию, так и работу ее сотрудников. Если есть какие-то жалобы, система предлагает оставить уточняющий комментарий.

Ранее стало известно о том, что жителям Хабаровска разрешили отдыхать в Таиланде без визы два месяца.

Источник: transsibinfo.com.