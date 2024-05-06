В Екатеринбурге фестиваль «Кардиограмма» перенесли на следующий год

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге был отменен. Организаторы приняли решение перенести мероприятие на следующий год.

Изначально фестиваль планировали провести 15-16 июня, но затем даты были изменены на 8-9 июня. Вместо «Екатеринбург Арены» была выбрана другая площадка — «МТС Live Холл». Однако после всех этих корректировок было принято решение об отмене фестиваля в этом году.

Среди приглашенных групп были известные российские рок-коллективы: «7Б», «Ария», «СерьГа», «Северный флот», Lumen и многие другие.

Организаторы заявили, что они приложили максимум усилий, чтобы фестиваль состоялся в этом году в Екатеринбурге, но обстоятельства сложились иначе.

Важно отметить, что билеты, приобретенные ранее, будут действительны и в следующем году.

Ранее стало известно о том, что OTYKEN и «Ундервуд» выступят на фестивале мотокультуры «Движение» в Свердловской области.

Источник: uralinform.ru.