В Астрахани запретили ездить на электросамокатах по центру города

В Астрахани приняли волевое решение и запретили передвигаться по центру города на так называемых средствах индивидуальной мобильности. К ним, как известно, относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие средства передвижения.

На улицах Астрахани, где теперь нельзя ездить на самокатах, уже появились запрещающие знаки. За нарушение правила предусмотрен штраф в восемьсот рублей.

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Передвигающимся на самокатах отныне нельзя появляться на трех улицах Астрахани: в районе Петровской набережной, улиц Анатолия Сергеева и Максима Горького. Зато теперь там могут спокойно прогуливаться горожане, не опасаясь быть сбитыми любителями развивать высокие скорости на самокатах.

По материалам arbuztoday.ru