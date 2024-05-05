Частица Вечного огня с Мамаева кургана в Волгограде передана в Салехард

Акция под названием «Северный путь Вечного огня» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде в честь празднования Дня Победы. Во время мероприятия делегации из города Салехарда была передана частица Вечного огня, который горит на Мамаевом кургане.

В торжественной церемонии участвовали представители МВД обоих городов. Частица Вечного огня из городя-героя Волгограда будет сохранена в мемориальном комплексе парка Победы в Салехарде.

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Напомним, Вечный огонь на Мамаевом кургане был зажжен 15 октября 1967 года. Он стал символом памяти о погибших защитниках Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

По материалам MK.RU