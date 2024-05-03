Впервые за четверть века в Москве на следующей неделе пойдет майский снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам в мае мартовскую температуру и снег.

В предстоящий выходной четверг, 9 мая, природа сделает очередной разворот. Синоптик прогнозирует отклонение от нормы сразу на десять градусов. Так низко температура в Москве в текущем месяце опустится впервые за четверть века.

Хорошей погоды в праздничную дату ждать не стоит. Будет облачно, метеоролог не исключает снег с дождем, поэтому автомобилистам, которые уже успели «переобуться», лучше воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ночные температуры очень низкие для мая — от нуля до плюс трех градусов. В дневные часы не будет теплее +10.

Снег в мае станет сюрпризом и для жителей других регионов. Синоптики обещают его в Мордовии и Чувашии. Метель уже была в Новосибирске, потом дошла и до Нижегородской, Пензенской, Костромской и Екатеринбургской областей.

Источник: ria.ru.