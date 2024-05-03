Волгоград попал в число лучших направлений для путешествий на 9 Мая

Волгоград вошел в число лучших направлений для путешествий на 9 Мая. В топ город-герой включили аналитики портала tutu.ru.

Многие туристы любят возвращаться в Волгоград, чтобы посмотреть на памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также на работу скульптора Евгения Вучетича и архитектора Николая Никитина — монумент «Родина-мать зовет!».

Во время мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в Волгограде проводят световое шоу в память о Сталинградской битве. На 9 Мая в этом году также запланированы и другие тематические мероприятия. Все они будут в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно о том, что в этот раз шествие «Бессмертный полк» в городах России запланирован в онлайн-формате. Проход по улице с плакатами был отменен. Портреты героев покажут на электронных билбордах, а также на федеральных телеканалах.

Источник: volg.mk.ru.