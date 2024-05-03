Москвичам на майские праздники дешевле всего отдохнуть за границей в Баку, Самарканде и Стамбуле

Для тех, кто в предстоящие длинные выходные хочет сменить обстановку, есть варианты недорогих путешествий с вылетом из Москвы. Они подойдут для россиян с бюджетом на путешествие не более 80 тысяч рублей.

Один из вариантов — Баку, столица Азербайджана. Четырех дней будет достаточно, чтобы погрузиться в местный колорит. Три ночи в отеле в среднем обойдутся в 15 тысяч рублей, а стоимость перелета составит чуть больше 32 тысяч рублей.

Еще один вариант — Самарканд. Три ночи в отеле Узбекистана будут стоить около 20 тысяч рублей, а за авиабилеты придется отдать больше 30 тысяч рублей.

Также в список доступных направлений попал турецкий Стамбул с его невероятными контрастами. Здесь можно будет прогуляться по аутентичным улочкам и познакомиться с местной кухней. Отель обойдется в 8 тысяч рублей, а стоимость перелета составит более 50 тысяч рублей, пишет mk.ru.

Ранее стало известно о том, что подорожавший на четверть отдых в Сочи стал затратнее, чем в Дубае.