Ивлеева после вечеринки съехала в старый петербургский жилфонд и больше не показывает Lamborghini

Анастасия Ивлеева после скандала на всю страну уехала жить в старенькую квартирку дома дореволюционной постройки в Санкт-Петербурге. Теперь она не хвастается своим спорткаром Lamborghini Aventador, а еще удалила все публикации из прошлой жизни в социальных сетях.

«Эта квартира — это моя душа <…> Я из Ленинградской области, но когда мне исполнилось 18 лет, я "заигрывала" с переездом, работала и училась в Питере <…> У меня была мечта, что когда я вырасту, у меня появится маломальский доход, я куплю квартиру обязательно в старом фонде», — рассказала она.

Ивлеева рада, что ей удалось осуществить свою мечту. После «голой вечеринки», когда многие артисты оправдывались, что «зашли не в ту дверь», блогерша поехала именно в эту питерскую квартиру, где чувствовала себя уютно и переживала большой стресс.

«Большую часть времени из этих четырех месяцев я проводила здесь, потому что мне было комфортно, безопасно, тепло», — вспоминает Ивлеева.

В этой квартире ей нравится собираться всей семьей, появляется ностальгия — «ощущение, что возвращаешься в отчий дом».

Блогерша призналась, что любит атмосферу генеральских дореволюционных квартир, свою же она купила в октябре 2023 года.

К «ламповой» атмосфере она пристрастилась совсем недавно, раньше ее привлекала современная роскошь. К примеру, многие помнят, как Ивлеева хвасталась Lamborghini Aventador, стоимостью 20 миллионов рублей. Цена спорткара может быть даже больше, чем у купленной квартиры в старом жилом фонде, учитывая среднюю стоимость квадратного метра на питерской «вторичке», которая не превышает 213 тысяч рублей, как пишет spb.kp.ru.

Вместе со сменой ориентиров Ивлеева удалила все свои фото и видео в социальных сетях, а потом опубликовала «исповедь» в интервью Андрею Третьякову.

После декабрьского скандала Анастасия Ивлеева решила уйти в «режим тишины».

Источник: YouTube-канал Андрея Третьякова, dp.ru, spb.kp.ru.