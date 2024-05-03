Самарский батюшка рассказал, что употребление куличей до Пасхи не считается грехом

Пасхальные угощения. Фото Global Look Press

Это лишь лишает чувства предвкушения праздника.

Ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев рассказал, будет ли считаться грехом, если съесть кулич до Пасхи. В этом году православные празднуют ее 5 мая.

В Самаре куличи начали продавать еще две недели назад, поэтому у горожан все это время был большой соблазн.

Батюшка сказал о том, что со стороны церкви упреков не будет, человек просто сам у себя заберет чувство предвкушения праздника.

«В грешники не запишут», — сказал священник.

Он отметил, что православные, которые держат пост, и сами не будут есть куличи до Пасхи.

Кокарев подчеркнул, что никакого сакрального смысла в куличе нет. Это праздничное блюдо предков.

Ранее специалисты по качеству рассказали, как в магазине выбрать самый вкусный кулич. Обращать внимание нужно не только на внешний вид выпечки.

По материалам портала 63.ru.

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