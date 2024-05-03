Самарский батюшка рассказал, что употребление куличей до Пасхи не считается грехом

Ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев рассказал, будет ли считаться грехом, если съесть кулич до Пасхи. В этом году православные празднуют ее 5 мая.

В Самаре куличи начали продавать еще две недели назад, поэтому у горожан все это время был большой соблазн.

Батюшка сказал о том, что со стороны церкви упреков не будет, человек просто сам у себя заберет чувство предвкушения праздника.

«В грешники не запишут», — сказал священник.

Он отметил, что православные, которые держат пост, и сами не будут есть куличи до Пасхи.

Кокарев подчеркнул, что никакого сакрального смысла в куличе нет. Это праздничное блюдо предков.

Ранее специалисты по качеству рассказали, как в магазине выбрать самый вкусный кулич. Обращать внимание нужно не только на внешний вид выпечки.

По материалам портала 63.ru.