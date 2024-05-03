Губернатор Волгоградской области Бочаров вручил Пахмутовой знак почетного гражданина

Композитор Александра Пахмутова стала почетным гражданином Волгоградской области и получила соответствующий знак от губернатора Андрея Бочарова. Глава региона презентовал его во время торжественной церемонии.

Пахмутова приняла участие в концертной программе. Она была составлена из любимых песен композитора. В их числе «Мелодия», «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были» и другие. Чтобы исполнить композиции, в Волгоград приехали Лариса Долина и Ильдар Абдразаков, были приглашены и солисты Большого театра. Артистам аккомпанировала сама Пахмутова.

В течение нескольких дней, проведенных в родном Волгограде, Александра Николаевна посетила выставочный зал музея Ильи Машкова. В нем сейчас представлена экспозиция, посвященная 95-летию композитора.

Пахмутова впервые прогулялась по аллеям сквера, названного в ее честь, где была открыта еще одна выставка и создан музыкальный арт-объект. Они посвящены творческому пути Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Ранее стало известно о том, что билетов на выступление композитора в Волгограде не было в свободной продаже. Их раздали ветеранами и чиновниками, а также вручили депутатам, представителям мира искусства и культуры.

Источник: gorvesti.ru.