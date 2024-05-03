Красноярские эксперты по оценке качества научили выбирать лучшую муку для куличей

Кулич. Фото Global Look Press

Нужно обратить внимание на ряд нюансов.

Специалисты красноярского филиала Центра оценки качества зерна поделились ценными рекомендациями по выбору идеальной муки для куличей.

Во-первых, для приготовления кулича следует использовать пшеничную муку высшего сорта, подойдет и первый. Такой продукт обладает высоким содержанием клейковины, что обеспечивает необходимую эластичность и пышность теста. Важно выбирать муку мелкого помола с мягкой текстурой.

Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение свежей муке в закрытой фабричной упаковке. Предпочтительнее выбирать продукт в бумажном пакете.

В-третьих, для усиления аромата муки можно залить ее горячей водой.

«Качественная мука имеет естественный белый цвет, белый с кремовым оттенком или белый с легким желтоватым отливом. Серый или темный цвет может свидетельствовать о наличии примесей других видов муки», — рассказали эксперты.

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Источник: gornovosti.ru.

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