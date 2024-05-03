Красноярские эксперты по оценке качества научили выбирать лучшую муку для куличей

Специалисты красноярского филиала Центра оценки качества зерна поделились ценными рекомендациями по выбору идеальной муки для куличей.

Во-первых, для приготовления кулича следует использовать пшеничную муку высшего сорта, подойдет и первый. Такой продукт обладает высоким содержанием клейковины, что обеспечивает необходимую эластичность и пышность теста. Важно выбирать муку мелкого помола с мягкой текстурой.

Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение свежей муке в закрытой фабричной упаковке. Предпочтительнее выбирать продукт в бумажном пакете.

В-третьих, для усиления аромата муки можно залить ее горячей водой.

«Качественная мука имеет естественный белый цвет, белый с кремовым оттенком или белый с легким желтоватым отливом. Серый или темный цвет может свидетельствовать о наличии примесей других видов муки», — рассказали эксперты.

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Источник: gornovosti.ru.