Ростовский двойник Киркорова пожаловался на слишком шикарные наряды поп-короля

Двойник поп-короля Филиппа Киркорова из Ростова-на-Дону Иван рассказал о своей работе. Он заявил, что впервые решился на пародию звезды исключительно в экспериментальных целях, однако очень быстро осознал свое истинное призвание и стал профессиональным двойником артиста.

Мужчина искренне сожалеет, что, несмотря на то, что он уже четыре года выступает в образе Киркорова, ему пока так и не довелось лично встретиться со своим кумиром.

Перед своим первым появлением на сцене в роли короля российской эстрады Иван тщательно готовился на протяжении трех месяцев. Он изучал искусство грима, просматривал телепередачи с участием Киркорова и старался перенять его манеру поведения на сцене.

Как говорит Иван, наибольшая часть его бюджета уходит на создание костюмов. Аналоги получаются слишком дорогими. Двойник стремится максимально точно воспроизводить образы, в которых Киркоров уже появлялся на сцене. В настоящее время в его гардеробе насчитывается десять стильных костюмов, общая стоимость которых составляет около 300 тысяч рублей.

Ранее Давид Манукян потратил 2,5 миллиона рублей на сумку для Филиппа Киркорова.

Источник: rostov.kp.ru.