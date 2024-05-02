Лепс приедет в Челябинск праздновать День Победы

В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Григорий Лепс прилетит в столицу Южного Урала, чтобы выступить перед жителями с особенной концертной программой.

В мэрии рассказали, что певец, известный своими хитами «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день», треком «Лабиринт» и другими, подготовил специальное праздничное шоу. Музыкант назвал его «Мы эту Победу вовек не забудем».

Вместе с Григорием Лепсом в создании атмосферы праздника примут участие учащиеся местных детских школ искусств, музыканты региона и «Эстрадный оркестр Антона Бугаева». Начало программы запланировано на 17 часов, мероприятие пройдет на площади у Торгового центра.

Основные праздничные события будут на центральных улицах Челябинска. На время проведения мероприятий центр города будет закрыт для автомобилистов.

Подготовка к 9 Мая идет полным ходом. В центре Челябинска проводятся репетиции, поэтому водителям приходится стоять в пробках. Городские службы активно работают над благоустройством памятников и мемориалов.

Ранее Григорий Лепс выбил телефон из рук женщины в Костроме из-за того, что она ему надоела.

Источник: vecherka.su.