В Магадане и других городах России «Бессмертный полк» пройдет онлайн

В Магадане и других городах страны в этом году шествие «Бессмертного полка» состоится онлайн. Проход с плакатами по городским улицам в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был отменен.

Трансляция снимков героев запланирована на портале акции.

Портреты также можно будет увидеть на электронных билбордах, их покажут федеральные телеканалы.

Активисты движения «Волонтеры Победы» планируют запустить чат-бот в Telegram-канале, который будет создавать памятные аватарки для социальных сетей.

О том, что шествие вновь отменили, стало известно в конце апреля. Такое решение было принято из соображений безопасности. Акция была отменена по всей России, несмотря на то, что собирала тысячи горожан, которые выходили с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Источник: kolymaplus.ru.