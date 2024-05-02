Красноярский тревел-блогер назвал топовые направления, куда можно дешево слетать в мае

Известный красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев поделился четырьмя интересными направлениями для путешествий с перелетом, стоимость которого начинается всего от 5,5 тысячи рублей.

Первый вариант — посещение двух современных городов Казахстана. Билеты в Астану из Красноярска на 10 мая обойдутся в 6 654 рубля, а в Алматы на 11 мая — в 8 837 рублей. Есть также варианты билетов на другие даты, стоимость которых составляет 10-17 тысяч рублей. Первый город славится своими горами и барами, второй — шопингом и уникальной архитектурой.

Второе направление — Баку. Прямые рейсы в Азербайджан доступны в мае, а стоимость билета стартует от 22 720 рублей. В июне можно найти рейсы с пересадкой по цене от 17 938 рублей. В другие месяцы билеты будут стоить 22-27 тысяч рублей. Путешественникам предлагается прогуляться по городу, насладиться видом на старый центр и посетить уютные рестораны.

Третий вариант — Ташкент. Прямой рейс в этот город Узбекистана доступен 23 мая, цена билета составит 5 593 рубля. Стоимость билетов на другие даты начинается от 8 тысяч рублей.

Последнее предложение — путешествие в Бишкек. Прямой рейс в Кыргызстан 8 мая обойдется в 8 832 рубля. В другие дни билеты будут стоить 9-10 тысяч рублей. Это идеальное место для тех, кто ценит природу и хочет насладиться ее красотами, написал красноярец в своем Telegram-канале «В эти 15 минут модно».

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