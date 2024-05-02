Новосибирский блогер Манукян потратил 2,5 миллиона рублей на сумку для Киркорова

Новосибирский блогер Давид Манукян преподнес 57-летнему Филиппу Киркорову на день рождения необычный и дорогой подарок. Несмотря на то, что сумка — больше женский аксессуар, поп-король их просто обожает. У него уже есть большая коллекция, которая пополнилась новым экземпляром. Дава презентовал сумку-корабль из новой коллекции Louis Vuitton.

Манукян был приглашен на праздник Киркорова, который он решил закатить дома — было много роскошной еды, а изюминкой стал торт в виде золотого дракона с монетками. Наташа Королева в своих социальных сетях даже показала, как выбирает себе кусок, отказываясь от сладких денег.

Хозяин дома не поскупился на шикарное застолье, а гости — на подарки. Новосибирец Манукян показал презент, который преподнес давнему приятелю. Известно, что цена такой сумки начинается от 2 526 640 рублей.

Этот аксессуар от Louis Vuitton далеко не единственный в коллекции Филиппа Киркорова. К примеру, есть сумка-самолет, которая на момент покупки стоила больше 2,8 миллиона рублей. Артист хвалился «бочонком» за 2,5 рублей. Яна Рудковская как-то презентовала ему сумку с игрушками от LV, которую купила почти за миллион рублей. И это далеко не все брендовые аксессуары певца.