Синоптики назвали регионы, в которых в мае выпадет снег

Синоптики назвали регионы России, в которые в мае вернется зима. Конечно, сильно минусовой температуры не ожидается, но снег все же пойдет.

К примеру, природа уже сделала разворот в Новосибирской области. По региону прогулялась настоящая зимняя метель. Низкая для весны температура ожидается и в ближайшие дни. Как говорят метеорологи, начавшийся месяц и дальше будет преподносить аномальные сюрпризы — будет много осадков.

Если для Сибири это еще как-то ожидаемо, то для ряда других субъектов низкая температура стала неожиданностью.

К примеру, первая неделя мая будет холодной в Мордовии. По словам синоптиков, температура воздуха станет ниже положенной нормы на 3-5 градусов. В некоторых районах прогнозируются заморозки и небольшой снег. Дальше заметно потеплеет.

Снежную пятницу, 3 мая, обещают в Чувашии. Покров может даже сохраняться непродолжительное время. Заморозки ожидаются до -5 градусов. Причина такого похолодания — пришедшие арктические воздушные массы. Мокрый снег обещают 7-9 мая.

Прохладное начало мая будет в Санкт-Петербурге. Ночью столбик термометра будет опускаться до +3 градусов. К концу майских праздников потеплеет до +15 градусов, а потом и вовсе до +22. Однако будет и еще одно похолодание. В третьей декаде мая температура опустится до +4 градусов.

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Источник: izvmor.ru, pg21.ru, news.ru.