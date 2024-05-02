Екатеринбургский гастроэнтеролог Барташевич рекомендовала в день Пасхи съесть два яйца

Врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич из Екатеринбурга посоветовала на Пасху съедать всего два яйца. Когда на столе целая миска с 10-15 штучками, сложно удержаться, но это нужно сделать, чтобы не навредить своему же здоровью.

Продукт считается калорийным, но прямой связи между ростом холестерина в крови и употреблением яиц ученые не нашли. Поэтому людям с атеросклерозом не стоит полностью отказываться от традиционного пасхального символа и угощения, но дневную меру точно следует знать, отметила екатеринбургский специалист.

«В желтках много холестерина. Только он пищевой, "хороший" и не всегда повышает уровень холестерина в крови <…> Одна-две штуки никакого вреда не нанесут», — сказала Барташевич.

Ранее тульский батюшка Максим Троеглазов рассказал, что яйца нельзя украшать наклейками с ликами святых.

Источник: 116.ru.