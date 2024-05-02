Стас Михайлов в свои четыре года пел арестанту шансон за деньги в Сочи

55-летний Стас Михайлов, который на днях с шиком отметил свой юбилей, вспомнил, как заработал свои первые деньги.

Судьба артиста оказалась не такой простой. Он хотел стать коммерсантом, продавая видеокассеты, думал, что заработает деньги на автоматах, выпекающих булочки. Однако все не получалось.

Все же еще в самом детстве у него был своего рода знак, что обеспеченность и славу ему принесет именно музыка.

Первые деньги он заработал в Сочи в четырехлетнем возрасте — пел шансон заключенному, а тот ему платил.

Разумеется, маленький сочинец тогда не умел играть на гитаре. Для своего номера он использовал разделочную доску, которая заменила Михайлову музыкальный инструмент.

«Иван имел машину, катал красотку Зину, но один раз к ним пришла беда», — до сих пор этот куплет не выходит из головы звезды.

Об этой истории он вспомнил на программе «Привет, Андрей!» телеканала «Россия».

Спустя годы Михайлов поехал в Москву, которая не сразу ему покорилась. В начале 90-х он отправился в столицу с семьей, а потом вновь вернулся домой в Сочи. Успех к нему пришел после выхода песни «Без тебя».

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