Александра Пахмутова в Волгограде прогулялась по скверу, названному в ее честь

Легендарный композитор, 94-летняя Александра Пахмутова накануне прибыла в родной город Волгоград. Именно здесь 1 мая будет дан старт праздничным мероприятиям, посвященным юбилею Александры Пахмутовой. 9 ноября 2024 года Александре Николаевне исполнится 95 лет.

Вечером 1 мая в Центральном концертном зале Волгограда, расположенном на берегу Волги, Александра Пахмутова выступит в рамках большой концертной программы.

Ну а перед тем, как выйти на сцену Александра Николаевна в Волгограде совершила прогулку по скверу, расположенному в пойме реки Царицы. Сквер носит имя Александры Пахмутовой. Так пожелали его назвать сами волгоградцы — в честь своей именитой землячки.

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В сквере Александра Пахмутова потерла рукой носик у скульпторы девочки, играющей на аккордеоне. Статуя - образ Александры Пахмутовой в детстве.