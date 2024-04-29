Апина хочет засудить артистов-«двойников» из Саратова, зарабатывающих на песнях «Комбинации»

Алена Апина и певицы из Саратова оказались в центре разгорающегося скандала из-за песней группы «Комбинация». Землячки звезды стали ее «двойниками».

Сначала женщины проводили мероприятия, а потом решили сменить квалификацию. Они собрали последние деньги и купили наряды, репертуар им предоставил один из основателей «Комбинации» Виталий Окороков. Он бесплатно отдал песни, а новоиспеченные артистки сами сделали аранжировки — т.е. не просто скачали фонограмму из интернета.

Далее стоимость коллектива Russian Girls с 10 тысяч поднялась сразу до 50 тысяч рублей.

«Там звучат бэки наши с Таней Ивановой», — подчеркивала Апина.

Она отметила, что за 35 лет не увидела и копейки от этих записей.

Звезда сказала, что Окороков писал для «Комбинации» музыку, помогал с текстами. Тогда это было коллективное творчество.

Лично с «двойниками» Апина общаться не намерена.

«Зачем? Я что, пойду в клубы, бани, где они там работают, и буду говорить: "Ай-ай-ай, вы что ж делаете, девочки?!"» — сказала она в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Алена Апина уже обратилась к юристам и намерена судиться с саратовским коллективом и Виталием Окороковым.

Ранее Ирина Салтыкова заявила, что Леру Кудрявцеву и Стаса Пьеху попросили ее завалить на «Суперстаре!».