В Лазаревском районе Сочи улучшат условия для отдыхающих

Тех, кто любит приезжать на отдых в Лазаревский район Сочи, в предстоящие летние месяцы ждет приятный сюрприз. Администрация курорта рассказала о планах по благоустройству и расширению набережной.

Чтобы увеличить пространство прогулочной зоны и открыть прекрасный вид на морские просторы, планируется перемещение торговых павильонов и уличной мебели. Об этом рассказали представители администрации курорта.

На морской набережной уже определены зоны, которые подлежат благоустройству. Кроме того, на прогулочной зоне будут оборудованы новые места для ярких кадров отдыхающих.

Набережная и парк 30-летия Победы будут объединены. Между ними обустроят аллею. На пляжах планируется установка спортивных и детских площадок.

Подъездные дороги к набережной и пляжам будут отремонтированы. Например, на улице Калараша уже проводится обновление асфальтового покрытия. Планируется заменить около трех километров дорожного полотна.

Ранее стало известно о том, что в Сочи с 1 по 5 мая пройдет неделя моды.

Источник: smotrim.ru.