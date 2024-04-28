В Челябинске в Вербное воскресенье освятили новый храм

В знаменательное Вербное воскресенье в Челябинске произошло важное событие - освящение нижнего храма нового кафедрального собора Рождества Христова.

Создание собора было поручено лучшим мастерам страны, благодаря чему удалось создать поистине уникальное произведение искусства, которое будет радовать глаз будущих поколений.

Первый этаж собора теперь украшен музейно-выставочным пространством, где представлены картины на религиозные темы. Несмотря на то, что строительство еще продолжается, впереди предстоят работы по обустройству верхнего храма.

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В новом соборе состоялась и божественная литургия. Ее провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий (Орлов).

По материалам ura.news