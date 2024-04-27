На майские праздники из Волгограда пустят поезд до Симферополя

Отличная новость для тех, кто любит отдыхать в Крыму. В самое ближайшее время начнет курсировать поезд, который свяжет город-миллионник Волгоград и Крымский полуостров. Уже в это воскресенье, 28 апреля, из Симферополя отправится состав, из Волгограда же обратно он двинется 30 апреля.

Поезд будет ходить все лето через день. Расписание максимально удобное для путешественников. Дорога займет всего сутки.

Из Волгограда поезд будет отправляться ранним утром, а утром следующего дня прибывать в Симферополь. Из столицы же Крыма состав будет уезжать вечером, чтобы туристы смогли провести на Черном море полный день.

В составе поезда будут плацкартные и купейные вагоны, а также вагон для перевозки домашних животных. Маршрут пройдет через Сальск, Краснодар и Тамань. В Крыму поезд будет останавливаться в Керчи, Багерове, Семи Колодезях, Владиславовке и Джанкое.

По материалам kp.ru

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