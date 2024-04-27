Вице-президент Ассоциации туроператоров России Ромашкин: «Анапа стала модным направлением»

Город Анапа вновь подтверждает свою популярность среди российских туристов, возглавив рейтинг самых посещаемых курортов страны. Согласно данным, предоставленным президентом АТОР Сергеем Ромашкиным, Анапа обошла по популярности даже Сочи, несмотря на отсутствие аэропорта в городе. Это явление эксперты связывают с резким подорожанием авиаперелетов за последние несколько месяцев.

На майские россияне отправятся отдыхать именно в Анапу. По крайней мере, большинство выбрало именно этот город.

Важно отметить, что Анапа выделяется среди других курортов наличием большого количества отелей, работающих по системе «все включено. Более 30-35% гостиниц предлагают этот формат обслуживания, что, безусловно, привлекает туристов.

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Кроме того, Анапа активно развивается, строя новые современные отели, включая пятерки - отели класса «5 звезд». Это делает курорт не только удобным, но и модным направлением для отдыха. Еще одним преимуществом Анапы является ее доступность - многие туристы предпочитают добираться до курорта на личном автомобиле, что способствует увеличению туристического потока.

«Анапа стала модным направлением за счет, условно говоря, дешевой дороги», - подчеркнул Сергей Ромашкин.

По материалам MK.RU