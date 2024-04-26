Экс-гитарист Little Big Лиссов пообещал дать в Екатеринбурге исторический концерт

В Летнем театре центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге состоится эксклюзивная презентация новой пластинки группы JANE AIR, фронтменом которой является Антон Лиссов, бывший бэк-вокалист и гитарист Little Big.

Как говорят организаторы, это будет уникальное событие, где музыканты презентуют новую работу. Они пообещали удивить своих поклонников. Участники группы подчеркивают, что будет и экшен, и лирика с изысканными аранжировками.

Группа JANE AIR исполнит свои хиты вместе с симфоническим струнным оркестром. Музыканты обещают, что концерт станет историческим и перевернет представление о творчестве группы. Мероприятие запланировано на 20 июня.

Ранее стало известно о том, что Олег Газманов не смог повторить успех SHAMAN'a с аншлагом на концерте в Екатеринбурге.

Источник: ura.news.