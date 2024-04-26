В Приморье водителям выписывают штрафы по 4,5 тысячи рублей за выезд на берег

Сотрудники ГИБДД Приморья начали активно выписывать штрафы водителям, которые нарушают правила парковки в береговой зоне. Инспекторы не обходят вниманием ни тех, кто просто отдыхает на пляже, ни тех, кто приехал порыбачить и не захотел нести снасти с разрешенной парковки.

Важно отметить, что штраф за въезд в водоохранную зону довольно значительный, он составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Нередко автолюбители моют свои машины на берегу, устраивают пикники, а затем оставляют после себя мусор.

Водоохранная зона у моря составляет 500 метров, у рек и озер —не менее 50 метров. В этих границах движение и стоянка автомобилей запрещены.

Ранее в Приморье белуха поплавала вместе с сап-бордистками. Она подплывала прямо к доскам и давала потрогать себя руками. Отдыхающих удивило то, что морской обитатель не боится человека.

Источник: vladnews.ru.