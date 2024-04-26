В Приморье водителям выписывают штрафы по 4,5 тысячи рублей за выезд на берег

ГИБДД. Фото Global Look Press

ГИБДД составляет протоколы на всех.

Сотрудники ГИБДД Приморья начали активно выписывать штрафы водителям, которые нарушают правила парковки в береговой зоне. Инспекторы не обходят вниманием ни тех, кто просто отдыхает на пляже, ни тех, кто приехал порыбачить и не захотел нести снасти с разрешенной парковки.

Важно отметить, что штраф за въезд в водоохранную зону довольно значительный, он составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Нередко автолюбители моют свои машины на берегу, устраивают пикники, а затем оставляют после себя мусор.

Водоохранная зона у моря составляет 500 метров, у рек и озер —не менее 50 метров. В этих границах движение и стоянка автомобилей запрещены.

Ранее в Приморье белуха поплавала вместе с сап-бордистками. Она подплывала прямо к доскам и давала потрогать себя руками. Отдыхающих удивило то, что морской обитатель не боится человека.

Источник: vladnews.ru.

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