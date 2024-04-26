Лариса Долина и Егор Крид приедут в Магнитогорск на 9 Мая

В Магнитогорск, расположенный в Челябинской области, на празднование Дня Победы 9 мая приглашены популярные исполнители, среди которых Егор Крид и Лариса Долина. На сцене также споют музыкант Хабиб, Надежда Крыгина, победительница шоу «Голос» Александра Воробьева, Родион Газманов, Сергей Шакуров.

Во время празднования Дня Победы планируется проведение парада ретро-автомобилей, а также возложение цветов к Вечному огню и братским могилам, к стеле воинам-афганцам.

В программе также предусмотрены мероприятия, включающие исполнение патриотических песен, чтение стихов, работу полевой кухни. Артисты выступят у памятника «Тыл — фронту». Завершится вечер праздничным салютом.

Ранее Мари Краймбрери отказалась приезжать в Челябинск с концертом весной. Поклонники ждали ее выступление в апреле, но она споет на челябинской сцене только осенью. Организаторы не стали менять площадку, это будет МТС Live Холл.

Источник: ura.new.