В Сочи курортники на сап-бордах попали в невидимое течение и оказались в открытом море

В Сочи была проведена успешная спасательная операция, в ходе которой были спасены туристы, унесенные в открытое море. Сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда поступило сообщение от работницы проката сап-бордов на пляже «Сириуса». Она сообщила, что трое людей, взявших у нее доски для плавания, не вернулись обратно, их уже не было видно.

Спасатели из Адлера вышли в море на катере и обнаружили потерявшихся курортников почти в двух километрах от берега. Семья из Москвы и женщина из Ростовской области были крайне рады помощи, так как они выбились из сил и не могли самостоятельно приплыть к берегу.

Спасатели объяснили потерявшимся, что они оказались в морском течении. Его не удастся заметить, находясь на воде. Кроме того, их отнесло примерно на один километр от пляжа, где они спустились на воду.

Всех туристов благополучно доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в пятницу Сочи накроет песчаная буря из Сахары.